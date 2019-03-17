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В сети появилось впечатляющее видео падения метеорита в небе над Сибирью

воскресенье, 17 марта 2019, 00:23

В России в небе над Эвенкией (Красноярский край), недалеко от райцентра, поселка Тура на видео зафиксировали необычный летающий объект похожий на метеорит.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что летящий объект был снят на автомобильный видеорегистратор. На них видно, как светящийся объект летит на высокой скорости по небу и опускается за горизонт.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району подтвердили, что видели объект, однако оперативной информации по нему нет.

"Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит, или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдаленном районе, где нет населенных пунктов. По оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано. Сейсмической активности также не было", - сообщил дежурный ЕДДС.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Кубе взорвался и упал метеорит.

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