РУС. | УКР.

пятница, 22 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

23:31
Сумасшедшие психопаты: в сети оценили фото концерта в Донецке к 23 февраля
23:16
Известный писатель опубликовал мощные фотопортреты бойцов ВСУ на передовой
22:47
В Крыму наградили "беркутовцев", которые разгоняли Майдан
22:15
Сосед России нанес очередной удар по русскому языку
21:46
Отпуск не поможет: Супрун предупредила об опасности профессионального выгорания
21:14
Врач сказал терпеть: в России женщине сделали операцию без наркоза
21:05
В модных леггинсах от украинского дизайнера: Тина Кароль удивила образом
20:47
Аваков заявил о громкой "подставе" против него
20:25
Украинский самолет "взорвал" авиашоу в Индии: опубликовано впечатляющее видео
19:54
Путин пытался купить топ-чиновника страны ЕС: всплыли скандальные детали
19:39
Работники теряют сознание от голода: появились печальные данные о ситуации с зарплатами в ОРДЛО
19:28
Потери уточняются: ВСУ дали жесткий отпор боевикам на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сосед России нанес очередной удар по русскому языку

пятница, 22 февраля 2019, 22:15

На монетах и банкнотах тенге, национальной валюты Казахстана, исчезнут надписи на русском языке.

Соответствующий президентский указ от декабря 2018 года появился на официальном ресурсе, сайте информационно-правовой системы "Адилет", передает "Радио Свобода".

Как известно, что сейчас на монетах и банкнотах тенге есть надписи на казахском и русском языках. Но, согласно новому указу президента Нурсултана Назарбаева, национальная валюта имеет чеканиться только на государственном языке страны. Использование иностранных языков допускаться только для оформления коллекционных и инвестиционных монет.

Отмечается, что согласно конституции Казахстана, статус государственного есть только у казахского языка. При этом, согласно положениям Основного закона, русский язык должен использоваться в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.

Причина отказа от русского языка на казахстанских банкнотах в тексте указа не указана. Указ вступает в силу со дня подписания, указано в документе. Датой подписания опубликованного документа является 12 декабря 2018 года.

Напомним, ранее в Казахстане решили отказаться от кириллического алфавита.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошел скандал из-за русского языка в детсаду.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: