Сосед России нанес очередной удар по русскому языку

На монетах и банкнотах тенге, национальной валюты Казахстана, исчезнут надписи на русском языке.

Соответствующий президентский указ от декабря 2018 года появился на официальном ресурсе, сайте информационно-правовой системы "Адилет", передает "Радио Свобода".

Как известно, что сейчас на монетах и банкнотах тенге есть надписи на казахском и русском языках. Но, согласно новому указу президента Нурсултана Назарбаева, национальная валюта имеет чеканиться только на государственном языке страны. Использование иностранных языков допускаться только для оформления коллекционных и инвестиционных монет.

Отмечается, что согласно конституции Казахстана, статус государственного есть только у казахского языка. При этом, согласно положениям Основного закона, русский язык должен использоваться в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.

Причина отказа от русского языка на казахстанских банкнотах в тексте указа не указана. Указ вступает в силу со дня подписания, указано в документе. Датой подписания опубликованного документа является 12 декабря 2018 года.

Напомним, ранее в Казахстане решили отказаться от кириллического алфавита.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошел скандал из-за русского языка в детсаду.