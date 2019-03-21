Не Украина и Беларусь: стало известно, какую страну Кремль хочет "скормить" Путину

Для сохранения власти и авторитета президент России Владимир Путин может пойти на присоединение Казахстана.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Я бы обратил внимание на то, что происходит в Казахстане. Кремлевские стратеги как грамотные и умные люди должны разрабатывать альтернативный вариант. Если не удастся присоединить Беларусь - попробуют присоединить Казахстан. Опытный Нурсултан Абишевич Назарбаев понимает, что ему, в отличие от Лукашенко, не удастся обеспечить серьезное сопротивление московским поползновениям, потому что не на кого опереться", - отметил он.

По мнению Орешкина, именно поэтому Назарбаев формально избавился от функций президента, сохранив, впрочем, за собой все ключевые позиции - с тем, чтобы остаться в памяти народа как первый президент суверенного Казахстана, а не тот человек, который прогнулся под давлением Москвы.

"У Казахстана нет экономических и военных ресурсов для сопротивления, поэтому Назарбаев предпочел отойти в сторонку. Странно, что в России и за рубежом об этом, кажется, никто не говорит", - пояснил эксперт.

По его словам, в Кремле планировали пойти на объединение с Беларусью, но у Путина не получается подчинить Лукашенко.

"И не получится. Потому что за спиной у Александра Лукашенко есть Европа. А Европа на своем личном опыте за последние несколько лет убедилась, что Путин - сторонник экспансии, авторитарного управления и милитаризации", - добавил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" С Украиной не прошло, но есть другие варианты: два сценария для Путина.