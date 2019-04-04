Под Москвой микроавтобус попал в ДТП, много погибших: фото с места ЧП

В России, под Москвой, микроавтобус врезался в фуру, в результате чего шестеро человек погибли, еще 8 пострадали, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Микроавтобус Mercedes Vito, столкнувшийся с фурой на трассе М-4, ехал из Тулы. Предварительно, водитель заснул за рулем, и когда фура Scania притормозила, врезался в ее корму", - говорится в сообщении.

Что касается погибших, то среди них - четыре мужчины и две женщины. Также уточняется, что микроавтобус, попавший в ДТП, принадлежал 17-летнему Дмитрию Горячеву. За рулем сидел его отец, 39-летний Григорий Горячев – он погиб. Имена других жертв сейчас выясняют.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы попали в серьезное ДТП в Москве.