Путин сделал громкое заявление об отмене призыва в армию в России

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое.

Об этом он сообщил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", передают российские СМИ.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал Путевые.

Он пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована.

Путин отметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Санкт-Петербурге активисты установили "надгробие президенту России Владимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации".