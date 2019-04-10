В России уже третий раз "умер" Путин: опубликовано новое фото

В Санкт-Петербурге активисты установили "надгробие президенту России Владимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации".

Об этом сообщает анонимный Telegram-канал ПЬЯTNIЦА 9 апреля, который ведут активисты "Бессрочного протеста", публикуя фото с места событий.

Где конкретно появилось "надгробие", не уточняется.

Ранее картонное "надгробие Владимиру Путину" установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов движения "АгитРоссия2 получили по девять суток ареста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России обнаружили "могилу" главы Кремля. Так, в Набережных Челнах (Татарстан, Россия) появилась "могила" президента РФ Владимира Путина, на которой стоит памятник с его фотографией. Уточняется, что Путина "похоронили" у здания Следственного комитета России.