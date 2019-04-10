РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 апреля

19:00
Аваков впервые публично выступил против Порошенко
18:52
Легендарный баскетболист объявил о звершении карьеры
18:41
​В Украине взломали популярную систему оплаты: при чем здесь Зеленский
18:38
В сети запаниковали из-за новой катастрофы у боевиков на Донбассе
18:34
Украинцы должны быть уверены, что президентом не станет наркозависимый – Порошенко
18:16
Активисты рассказали о рисках запуска речного пути от Балтийского до Черного моря Е40
18:10
Известный украинский актер тайно женился: фото со свадьбы
18:07
Астрофизики опубликовали первое в истории фото черной дыры
18:02
В России уже третий раз "умер" Путин: опубликовано новое фото
17:54
В сети опубликовали список достижений Порошенко в алфавитном порядке
17:48
Ни копейки: Порошенко сделал заявление о стоимости анализов VADA
17:42
​МВФ посчитал, сколько денег Украине понадобится в 2019 году
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России уже третий раз "умер" Путин: опубликовано новое фото

среда, 10 апреля 2019, 18:02

В Санкт-Петербурге активисты установили "надгробие президенту России Владимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации".

Об этом сообщает анонимный Telegram-канал ПЬЯTNIЦА 9 апреля, который ведут активисты "Бессрочного протеста", публикуя фото с места событий.

Где конкретно появилось "надгробие", не уточняется.

Ранее картонное "надгробие Владимиру Путину" установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов движения "АгитРоссия2 получили по девять суток ареста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России обнаружили "могилу" главы Кремля. Так, в Набережных Челнах (Татарстан, Россия) появилась "могила" президента РФ Владимира Путина, на которой стоит памятник с его фотографией. Уточняется, что Путина "похоронили" у здания Следственного комитета России.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: