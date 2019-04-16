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НАТО, бойся: сеть насмешило видео с "киборгом" из армии Путина

вторник, 16 апреля 2019, 02:28

В сети появилось забавное видео, на котором российский солдат демонстрирует свои "воинские навыки".

Соответствующее видео опубликовал МДК в Telegram-канале.

"Берегись, НАТО, сейчас российская армия все твои кубики Рубика соберет!", - подписан ролик.

Соответствующее видео появилось и в YouTube.

"Ну все, можно спать спокойно! Россию не победить!", - в таком духе комментируют пользователи сети видео.

Видео мирового рекорда по сборке кубика Рубика.

Как сообщал "Апостроф", в России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет. В сети не оставили без внимания оплошность российских солдат. Так, пользователь Wapas Apacius в Facebook опубликовал кадры, на которых тонет танк.

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