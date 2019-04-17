Правнук Сталина назвал россиян моральными уродами: в чем причина

Правнук советского диктатора Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал россиян моральными уродами, таким образом отреагировав на результаты опроса о жертвах репрессий.

Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".

"Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46 процентов считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости", - заявил он.

Отметим, что согласно опросу россиян, проведенному "Левада-центр", 46 процентов опрошенных считают оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети смеялись над пропагандистом Кремля, сравнившим Путина со Сталиным.