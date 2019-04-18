Жалкое подражание: в сети сравнили "космический" ролик Кремля с видео от NASA

Новый мотивационный ролик от "Роскосмоса" оказался практически точной копией ролика американского производства We are NASA.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский журналист Михаил Котов.

Российский ролик показали в Государственном Кремлевском Дворце 12 апреля 2019 года на торжественном концерте, который был посвящен дню космонавтики.

"Есть только одна маленькая проблема. Этот ролик практически полностью повторяет американский мотивационный ролик "We are NASA" выпущенный в ноябре 2018 года. Одинаковая структура, начало, очень похожий текст. Неужели создатели всерьез думали что никто в стране не видел чужой ролик, который посмотрели уже 2,5 миллиона зрителей по всему миру. Я реально чувствую себя разбитым и раздавленным. Зачем было так делать?" - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ученые из американского космического агентства NASA опубликовали видео с результатами эксперимента по изучению поведения мышей в космосе.