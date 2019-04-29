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В сети жестко высмеяли пасхальное фото Путина

понедельник, 29 апреля 2019, 08:54
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Блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий высмеял фото президента России Владимира Путина со свечой в руках.

Своим остроумным комментарием на этот счет он поделился в Facebook.

"Путин сегодня в церкви со свечкой. А ничего так, органично смотрится. И фон правильный, как в дорогом гробу.)) И выражение лица тоже надлежащее - только глаза нужно все же закрыть))", - написал он.

В сети блогера поддержали не менее ироничными комментариями.

"А че у тирана с рожей?", "А че рожа перекошена? Никак от радости?", "Отбирает хлеб у Гундяя", – отметили в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путина на Пасху снова сфотографировали с дурным знамением. В сети увидели печать сатаны.

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