В сети жестко высмеяли пасхальное фото Путина

Блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий высмеял фото президента России Владимира Путина со свечой в руках.

Своим остроумным комментарием на этот счет он поделился в Facebook.

"Путин сегодня в церкви со свечкой. А ничего так, органично смотрится. И фон правильный, как в дорогом гробу.)) И выражение лица тоже надлежащее - только глаза нужно все же закрыть))", - написал он.

В сети блогера поддержали не менее ироничными комментариями.

"А че у тирана с рожей?", "А че рожа перекошена? Никак от радости?", "Отбирает хлеб у Гундяя", – отметили в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путина на Пасху снова сфотографировали с дурным знамением. В сети увидели печать сатаны.