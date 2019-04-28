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Путина на Пасху снова сфотографировали с дурным знамением: в сети увидели печать сатаны

воскресенье, 28 апреля 2019, 13:11
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Президент России Владимир Путин вновь оказался в центре внимания, став главной темой для обсуждения в социальных сетях.

На этот раз российский президент оконфузился во время во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

На фотографии, опубликованной агентством AP, Владимир Путин стоит возле патриарха Кирилла. Фотограф выбрал удачный ракурс, когда на лоб российского президента упала тень от креста, размещенного на головном уборе патриарха.

В сети тут же подняли на смех фотографию. Некоторые считают, что такой кадр не является случайным, а свидетельствует о том, что на Путине "стоит печать сатаны".

Интересно, что во время пасхальных мероприятий в апреле 2015 года Путин оказался в аналогичной ситуации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский художник Сергей Елкин рассмешил новой карикатурой, поводом для которой стало решение об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами на Донбассе.

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