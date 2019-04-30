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Уже недалеко до бандеровца: в сети высмеяли выпад росСМИ против Зеленского

вторник, 30 апреля 2019, 13:13
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Пропагандистские издания РФ выпустили материал о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда якобы финансируются структурами американского миллиардера Джорджа Сороса.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Рогозин на орбите".

Авторы поста утверждают, что опубликовавшее материал издание является дочерней структурой заблокированного во многих странах из-за обилия фейков СМИ LifeNews.

"Российское пропагандистское издание Daily Storm рассказало, что команда Зеленского "связана со структурами, которые финансируются за счет Джорджа Сороса и США", - уточняется на странице.

В частности, в пропагандистской статье Daily Storm отмечается, что команда Зеленского частично состоит из людей, якобы активно сотрудничающих с миллиардером Соросом – "мастером цветных революций". К таковым приписывают экс-министра финансов Александра Данилюка, экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса и нардепа Сергея Лещенко.

"Уже недалеко до бандеровца", - отметили в паблике "Рогозин на орбите".

Как сообщал "Апостроф", пропагандисты с телеканала "Россия 1" не дали спокойно отдохнуть новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в Турции. На телеканале анонсировали "беседу" с украинским президентом, а также опубликовали промо-ролик с общением с Зеленским.

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