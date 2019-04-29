Российские пропагандисты налетели на Зеленского в Турции: опубликовано видео

Пропагандисты с российского телеканала "Россия 1" не дали спокойно отдохнуть новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в турецком Бодруме.

На телеканале уже анонсировали "беседу" с украинским президентом, а также опубликовали промо-ролик с общением с Зеленским.

Напомним, что в Турции новоизбранный президент Украины пробыл три дня. Здесь вместе с ним находилась его семья.

Как известно, в России отреагировали на заявление победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского о том, что украинцам не нужны российские паспорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков высказался по поводу заявления победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина, который предложил упростить выдачу гражданства украинцам.