Оккупанты придумали новый способ попиарить Керченской мост

В оккупационной структуре "Минтранс Крыма" обсуждают проект ограничения скорости движения железнодорожного транспорта по Керченскому мосту, чтобы туристы могли "насладиться всеми открывающимися красотами" на местности.

Об этом сообщил "вице-премьер" Крыма Михаил Селезнев, передает primechaniya.

Согласно проекту, скорость должна быть снижена до 20 километров в час максимум.

"С коллегами мы сейчас обсуждали, предлагая, что скорость не должна превышать 20 километров в час непосредственно по Крымскому мосту во время движения", - сообщил он.

В данный момент оккупанты ввели в Крыму ограничение скорости движение поездов в 120 км/ч, в то время как на территории России установлен лимит в 80 км/ч.

Крымский "чиновник" предположил, что многие туристы захотят поехать в Крым на поезде именно для того, чтобы проехать по Керченскому мосту.

"Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде", - добавил он.

Согласно информации из правительства РФ, открытие движения по железнодорожной части моста оккупантов в Крым планируется до конца нынешнего года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в РФ признали, что Керченский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму.