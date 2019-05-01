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Остановите этот фарш: появились яркие фото и видео "монстраций" в России

среда, 01 мая 2019, 14:40
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В среду, 1 мая, в различных городах России проходит первомайское шествие "Монстрация 2019".

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, в Москве акция проходит параллельно с первомайским митингом коммунистов. В Петербурге шествие уже состоялось.

В Екатеринбурге местные власти разрешили провести Монстрацию на окраине города, а не в центре, где сегодня проводятся акции коммунистов и профсоюзов. Шествие прошло в жилом районе Вторчермет.

В Курске сотрудники полиции задержали участников Монстрации, которые пытались встроиться в профсоюзную демонстрацию. Как сообщает издание "7х7", в первый отдел полиции доставили восемь или девять человек.

В Махачкале полиция не разрешила провести Монстрацию. Участники акции собрались у Кумыкского театра, но еще до начала мероприятия сотрудники правоохранительных органов отобрали у них свёрнутые плакаты, порвали их и выбросили. По данным организаторов Монстрации, полиция задержала четверых активистов, в том числе юриста Марата Исмаилова.

Организатор акции, Артём Лоскутов пишет в социальных сетях, что власти Новосибирска без проблем согласовали маршрут шествия в центре, в то время как чиновники в других городах пытались либо запретить его, либо предоставляли площадки на окраинах.

Участники шествия в Новосибирске, возглавлявшие колонну, несли красный баннер с надписью "Нам хана", а позднее поменяли его на фиолетовый с надписью "Городу нужны мы, а не эта тряпка".

Монстрация – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала – проходит в Новосибирске с 2004 года.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в центре Киева возле Украинского дома, утром 1 мая профсоюзы провели акцию в связи с празднованием Дня труда.

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