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Путин подписал указ о гражданстве для жителей Донбасса и Крыма

среда, 01 мая 2019, 14:50
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Документ был опубликован на сайте главы страны-агрессора.

Теперь право на российский паспорт будут иметь украинцы, не имеющие гражданства другого государства, и родившиеся и постоянно проживавшие в оккупированном Крыму и городе Севастополе, а также те, которые выехали из Крыма до 18 марта 2014 года и их родственники по первой линии родства.

Также получить паспорт страны-агрессора могут граждане Украины и лица без гражданства, получившие разрешение на временное проживание в России или вид на жительство там, а также другие документы, которые в РФ предоставляются для украинских беженцев.

В администрации Путина отметили, что указ подписан " в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права", и якобы в соответствии с нормами российского законодательства.

Как сообщал "Апостроф", ранее МИД Украины выразило протест России в связи с решением РФ выдавать свои паспорта на оккупированной территории Донбасса и потребовало отменить соответствующие правки в российское законодательство, внесенные указом президента Владимира Путина.

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