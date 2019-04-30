В МИД озвучили ультиматум России из-за паспортов для Донбасса

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением РФ выдавать свои паспорта на оккупированной территории Донбасса и потребовало отменить соответствующие правки в российское законодательство, внесенные указом президента Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что раздача паспортов со стороны России никоим образом не приведет к снижению напряженности на Донбассе и это означает, что РФ в очередной раз нарушила Минские договоренности.

"Упомянутые международно-противоправные деяния Кремля грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины…. Россия наглядно демонстрирует свою абсолютную пренебрежение к нормам и принципам международного права. Сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является", - отмечают в МИД.

В министерстве указывают на юридическую ничтожность предоставляемого Россией гражданства для украинцев и призывают международных партнеров также такие документы не признавать.

"Противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной… Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами".

В МИД подчеркивают на необходимости расширения персональных и секторальных санкций против РФ в виду очередного нарушения российской стороной норм международного права.

Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель министра ВОТ и ВПЛ Георгий Тука заявил, что Путин хочет получить дополнительную возможность использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты собственных граждан" с помощью раздачи паспортов на оккупированных территориях Украины.