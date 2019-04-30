RU   UA   EN  

вторник, 30 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 апреля

18:57
Обострение в Венесуэле: появились новые видео
18:48
В России озвучили паспортный план Суркова по Донбассу
18:42
Вот это я вам обещаю: Зеленский обратился к украинцам с заманчивым предложением
18:25
Ушел из жизни легендарный украинский тренер
18:24
Синоптики дали прогноз погоды на первые выходные мая
18:17
Донецк накрыло градом: в сети показали фото
18:07
​Украинцев будут штрафовать за долги по "коммуналке": как защититься
17:57
В МИД озвучили ультиматум России из-за паспортов для Донбасса
17:56
В сети появились новые фото и видео опасной стихии в Украине
17:27
В Чернобыльской зоне неадекватная семейная пара напала на полицию: подробности и фото
17:15
Девушка дня: олимпийская надежда Украины Ольга Харлан (фото)
16:55
В ЦИК рассказали, как отреагируют на решение Зеленского распустить Раду
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В МИД озвучили ультиматум России из-за паспортов для Донбасса

вторник, 30 апреля 2019, 17:57
переглянути новину українською

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением РФ выдавать свои паспорта на оккупированной территории Донбасса и потребовало отменить соответствующие правки в российское законодательство, внесенные указом президента Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что раздача паспортов со стороны России никоим образом не приведет к снижению напряженности на Донбассе и это означает, что РФ в очередной раз нарушила Минские договоренности.

"Упомянутые международно-противоправные деяния Кремля грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины…. Россия наглядно демонстрирует свою абсолютную пренебрежение к нормам и принципам международного права. Сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является", - отмечают в МИД.

В министерстве указывают на юридическую ничтожность предоставляемого Россией гражданства для украинцев и призывают международных партнеров также такие документы не признавать.

"Противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной… Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами".

В МИД подчеркивают на необходимости расширения персональных и секторальных санкций против РФ в виду очередного нарушения российской стороной норм международного права.

Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель министра ВОТ и ВПЛ Георгий Тука заявил, что Путин хочет получить дополнительную возможность использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты собственных граждан" с помощью раздачи паспортов на оккупированных территориях Украины.

Новости

30 апреля

18:57
Обострение в Венесуэле: появились новые видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Послать Украину подальше: что Россия ждет от второго тура выборов

Мир или хаос: семь важных пунктов внешней политики Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: