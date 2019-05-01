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В России назвали грозное имя идеального куратора для боевиков на Донбассе

среда, 01 мая 2019, 00:27
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Помощник президента России Владислав Сурков больше не будет курировать боевиков на Донбассе.

Об этом в своем Telegram-канале написал российский пропагандист, пособник боевиков на Донбассе Александр Жучковский.

"Владислав Сурков ушел с украинского направления и с поста главного куратора ЛДНР. На этот раз точно", - написал он.

Пропагандист отметил, что удачей для боевиков стало бы назначение новым куратором Михаила Бабича, который был отозван с должности посла в Беларуси.

"Говорят, ему снова предложат кураторство ЛДНР … назначение Бабича в ЛДНР было бы самым подходящим и логичным шагом", - написал Жучковиский.

По его мнению, после назначения Бабича Киев бы понял, что "шутки шутить с Донбассом больше никто не будет".

Как сообщал "Апостроф", в мае 2018 года уже сообщалось, что Бабич может заменить Суркова в качестве куратора боевиков на Донбассе.

Напомним также, что в 2016 году Украина отказалась от кандидатуры Бабича в качестве посла. Неофициально представители украинских властей говорили журналистам, что отказ согласовать кандидатуру Бабича вызван его связями со спецслужбами РФ.

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