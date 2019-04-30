Путин со скандалом сменил посла в Беларуси

Президент России Владимир Путин по просьбе главы Бераруси Александра Лукашенко отзывает с должности в Минске посла РФ в Беларуси Михаила Бабича.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники.

Отмечают, что отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб президента Беларуси Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину.

"Это обсуждается с прошлой недели", - сказал один из собеседников издания. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

По данным источника, последняя беседа состоялась в Пекине, где Лукашенко заверил Путина в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича.

"Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", - говорится в сообщении.

А 30 апреля на официальном сайте президента РФ появилась информация о назначении нового посла России в Беларуси. Так, им стал российский дипломат Дмитрий Мезенцев.

Также в издании отметили, что Бабич не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с соседней страной.

С 2018 года Москва требует от белорусского президента Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.

Бабич не проработал в Беларуси и года, но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом.

В издании пишут, что Бабич в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения. Много и регулярно ездил по Беларуси, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией.

Как сообщал "Апостроф", Министерство иностранных дел Беларуси назвало посла России Михаила Бабича "бухгалтером" в ответ на его слова о том, что Кремль готов защищать суверенитет Минска "всеми доступными средствами".