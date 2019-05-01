В России задержали всемирно известного фотографа по громкому обвинению: видео

В Москве был задержан по подозрению в изнасиловании известный fashion-фотограф Игорь Василиадис.

Об этом сообщают российские информационные издания.

46-летнего фотографа, уроженца и гражданина Греции, подозревают в том, что он якобы увез девушку с вечеринки к себе домой и надругался над ней. Обвинение базируется на свидетельских показаниях потерпевшей.

В беседе с российскими журналистами фотограф отрицал все обвинения. Он уточнил, что давно знаком с моделью, и она действительно была у него в квартире накануне вечером, однако никакого изнасилования не было.

"Это конкретный совершенно акт, на деньги ориентированный", — считает фотограф.

Василиадис в данный момент сотрудничает с рядом известных глянцевых изданий в Европе. Его снимки помещали на обложки журналов Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel. Также он известен рядом арт-проектов, одним из таковых стала совместная выставка с корейским режиссером Ким Ки-Дуком.

Как сообщал "Апостроф", в конце апреля в Москве арестовали известного украинского бизнесмена, бывшего члена "Партии регионов" Павла Климца.