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​В России задержали экс-регионала из списка самых богатых людей Украины: фото

суббота, 27 апреля 2019, 07:57
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В Москве арестовали известного украинского бизнесмена, бывшего члена "Партии регионов" Павла Климца.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году.

По данным информированных источников в силовых структурах, 51-летний Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила Климца в СИЗО.

Впрочем, адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил после начала войны на Донбассе.

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса", - сообщает источник.

Ранее он входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP.

Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д. Однако война в Донбассе нанесла серьезный удар по его бизнес-интересам. Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в "Донецкшахтопроходке", а потом начал заниматься бизнесом.

Климец был членом "Партии регионов", в 2010 году вышел по причине несогласия с отдельными действиями руководства партии.

Как сообщал "Апостроф", СК РФ обратился в суд с просьбой заочно арестовать бывшего кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, которого в России обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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