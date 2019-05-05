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В России смертельный пожар охватил целую область: фото

воскресенье, 05 мая 2019, 16:15
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Фото: соцсети

В России (Курганская область) произошел масштабный смертельный пожар, охвативший близлежащие населенные пункты, в результате чего погибла 87-летняя женщина и пострадали более 10 человек.

Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

На пожарах пострадали 11 человек: семеро были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, амбулаторно будут лечиться четыре человека. Пожары уничтожили 84 дома, из которых 14 — жилые.

По факту ЧП возбуждено пять уголовных дела по статьям об уничтожении или повреждении лесных насаждений, имущества по неосторожности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе, во дворе Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 году вследствие пожара погибли 48 человек и пострадали более 200, преимущественно участников местного "Антимайдана", построили шашлычную.

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