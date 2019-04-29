В сети ажиотаж из-за появления шашлычной у места трагедии 2 мая в Одессе: фото и видео

В Одессе, во дворе Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 году вследствие пожара погибли 48 человек и пострадали более 200, преимущественно участников местного "Антимайдана", построили шашлычную.

Об этом сообщает паблик в Facebook "Одесса как она есть".

Журналисты местных изданий отметили, что получить комментарий от владельцев заведения им не удалось, а при попытках снять шашлычную на камеру, сотрудники им начали угрожать.

"На заднем дворе здания соорудили беседку с кирпичным мангалом. Охрана здания настроена ... не слишком дружелюбно и запрещает снимать "шашлычную", угрожая физической расправой", - отмечают СМИ.

В то же время, глава Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский отметил местным изданиям, что обстоятельств открытия заведения он не знает, однако в его наличии проблемы не видит.

"Возможно, это строители сделали, но если честно, я проблем не вижу - он никому не мешает", - заявил он.

Как сообщал Апостроф, 21 апреля, на набережной Одессы, на пляже "Ланжерон", произошел пожар в ресторане. Вследствие возгорания одна женщина погибла.