В российском аэропорту приземлился пылающий самолет с пассажирами: жуткие видео

В России произошло серьезное ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево, которому пришлось приземляться во время горения, из-за чего пострадали более 10 пассажиров.

О ЧП сообщают в соцсетях, публикуя видео с места ЧП.

Как сообщает Telegram-канал Mash, проблемы появились сразу на взлете. Самолет должен был лететь в Мурманск.

"Загоревшийся борт вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем со связью. Пришлось начать экстренную посадку, в это момент на борту вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

В салоне самолета в момент ЧП находились 78 пассажиров, которых эвакуировали с горящего самолета в Шереметьево, около десяти человек пострадали. Также источники сообщают о том, что есть погибшие, однако эта информация пока проверяется.

Что касается причин инцидента, то при посадке самолет развернуло, из-за чего повредились шасси. Они, в свою очередь, пробили топливные баки, и почти мгновенно самолет загорелся.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России захватили пассажирский самолет.