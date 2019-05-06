Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах

Вечером в воскресенье, 5 мая, в России произошла авиакатастрофа с самолете Sukhoi Superjet-100, унесшая жизни 41 человека.

"Апостроф" рассказывает все, что известно о произошедшей трагедии на данный момент.

Что произошло

Самолет рейсом Москва-Мурманск вылетел из аеропорта "Шереметьево" в 18:03. Чуть более чем через 20 минут пилоты сообщили об аварийной ситуации: в самолет ударила молния. После этого, по некоторым данным, у самолета отказала система связи.

Уже в 18:30 самолет совершил жесткую посадку в аэропорту: он дважды ударился о взлетную полосу, сломал шасси и после этого у судна загорелся двигатель.

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Причины аварии

Точных причин аварии пока нет. Пилот самолета Денис Евдокимов утверждает, что посадил судно в Москве плавно. Евдокимов вовсе не новичок: он имел 1400 часов полетов на SSJ-100 и 6800 часов общего налета.

Есть версия о том, что во время посадки на борту самолета наблюдалась паника: пассажиры, выхватывающие свои вещи и прорывавшиеся к выходу еще до посадки, якобы раскачали самолет, помешав пилоту совершить нормальную посадку.

Следственный комитет пока рассматривает в качестве причины трагедии ошибку экипажа.

Сейчас уже известно о том, что было найдены "черные ящики" SSJ-100. Именно они помогут следователям установить причины катастрофы.

Как спасали людей

Сообщается, что эвакуацию пассажиров удалось провести за 55 секунд при нормативе в 90 секунд. Однако сами пассажиры, несмотря на приказы бортпроводников, усложнили эвакуацию, забирая с собой ручную кладь.

Также отмечается, что изначально аэропорт отказывался пропускать на место ЧП городские пожарные службы, пытаясь побороть огонь своими силами. Это усложнило борьбу с пожаром и, вероятно, лишило часть пассажиров шансов на спасение.

Sukhoi Superjet-100. Что это за самолет

Сухой Суперджет – российский самолет, эксплуатируемый с 2011 года. Его разработка обошлась России в 44 млрд рублей. Самолет создавался с целью последующей продажи третьим странам, однако со временем почти все страны, купившие SSJ-100, вернули его России из-за частых поломок и дороговизны обслуживания.

Начиная с 2011 года, с самолетом произошло 19 аварийных инцидентов.

По некоторым данным, на конец 2018 года 46% выпущенных самолетов SSJ имели поломки.

В авиакомпании "Аэрофлот" ранее составили закрытый отчет в котором заявили, что использование

SSJ-100 опасно. В частности, по данным ВВС, в документе отмечалось, что в феврале 2019 года с самолетами "Аэрофлота" произошел 21 инцидент. Из них 12 приходится на Суперджеты.

Это вторая большая катастрофа, связанная с Sukhoi Superjet-100. 9 мая 2012 года SSJ-100 разбился во время показательного полета в Индонезии. Тогда погибли 45 человек: восемь россиян, один француз, один гражданин США, две итальянки, остальные пассажиры были гражданами Индонезии.