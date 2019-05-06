В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево под Москвой, по официальным данным, погиб 41 человек.

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, практически сразу после вылета подал сигнал бедствия и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу.

В салоне самолета в момент ЧП находились 78 пассажиров. Бортпроводники и спасательные службы организовали эвакуацию, однако жертв избежать не удалось.

Основная версия возникновения возгорания — попадание молнии. Как можно увидеть на видео, опубликованном очевидцами, самолет садился на полосу уже пылающим.

В результате пожара сгорела практически вся задняя часть самолета.

Также очевидцы опубликовали видео эвакуации пассажиров из горящего самолета. Многие заметили, что некоторые пассажиры бегут с чемоданами, несмотря на инструкции бортпроводников не доставать ручную кладь.

01:21. Появился полный список погибших в сегодняшней трагедии

Брукс Джереми Хинтон

Чупрунов Андрей Александрович

Чупрунова Екатерина Александровна

Данилкина Рита

Федорова Алиса Евгеньевна

Ганзиев (Ганжиев) Алексей Юрьевич

Искандеров Навруз Нурхатович

Ивахненко Денис

Хромченко Валентин Олегович

Хрумов Михаил Александрович

Кирсанова Мария Васильевна

Киселев Петр Владимирович

Крайнова Наталья Александровна

Криштоп Алексей Алексеевич

Кудрияш Александр Демьянович

Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек

Мартынова Алена Ивановна

Назаров Максим Алексеевич

Новиков Евгений Витальевич

Новикова Софья Евгеньевна

Парусов Михаил Алексеевич

Пилипчук Альбина Владимировна

Плотников Сергей

Плотникова Надежда Геннадьевна

Ратникова Елена Викторовна

Савельев Роман

Сивокон(ь) Лариса Евгеньевна

Смирнов Алексей Николаевич

Сороколит Александр

Сотсенко Евгений Владимирович

Цупикова Дарья Константиновна

Тупичкин Антон Александрович

Вилямкин Виталий Николаевич

Вицнаровский Александр

Власов Роман Ильич

Власова Марина Александровна

Воробей Максим

Зенин Михаил Андреевич

00:50 Аэрофлот публикует список пассажиров, которые выжили в результате крушения.

"Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", - говорится в сообщении.

Аксенов Юрий Александрович

Афанасьев Виктор Юрьевич

Бабаев Кирилл Сергеевич

Ветчинкин Сергей Александрович

Гончаров Владимир Леонидович

Гринберг Татьяна Леонидовна

Гущина Галина Ивановна

Деркунская Елена Петровна

Евменьков Владимир Васильевич

Егоров Петр Викторович

Егорова Наталья Борисовна

Зимницкий Дмитрий Валерьевич

Киселев Василий Александрович

Климов Евгений Александрович

Ключникова Екатерина Владимировна

Ковба Алексей Михайлович

Марченков Александр Сергеевич

Марченкова Юлия Игоревна

Молчанов Олег Николаевич

Молчанова Юлия Александровна

Прищенко Валерий Дмитриевич

Прищенко Денис Валерьевич

Савченко Михаил Михайлович

Ситникова Марина Владимировна

Тихонова Людмила Николаевна

Харинин Дмитрий Юрьевич

Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна

Конник Марина Михайловна

Кузнецов Сергей Владимирович

Печников Василий Сергеевич

Шилов Антон Валентинович

00:30 Страшные данные подтвердились. В катастрофе погиб 41 человек.

00:05 Появилось еще одно жуткое видео из салона горящего самолета.

23:37 Заявление СК РФ: "На борту рейса Москва-Мурманск находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, известна судьба 37 человек. Они точно живы. Погибших 13. Судьба остальных неизвестна".

23:20 Сестра бортпроводника Максима Моисеева рассказала, что он жив, как и все остальные члены экипажа. Ранее сообщалось о его гибели во время эвакуации пассажиров.

23:07 Видео жесткой посадки "Сухой Суперджет" в Шереметьево. Как можно увидеть, самолет загорелся не в воздухе, от удара молнии, как сообщалось ранее, а непосредственно при посадке.

23:05 Telegram канал "112" опубликовал полный список пассажиров рейса SU1492 Москва - Мурманск.

22:50 Появилось видео, снятое одним из пассажиров, из салона горящего самолета.

22:44 Самолет "Сухой-Суперджет" (SSJ-100), который загорелся в Москве, известен своими проблемами.

Его производят в России. При этом, самолет известен своей ненадежностью (более половины времени самолеты этой модели проводят в ремонте). От его использования отказались большинство авиакомпаний, как в России, так и в других странах. И только по указанию Кремля, партию этих самолетов навязали компании "Аэрофлот". Борт, который сегодня потерпел катастрофу имел два существенных поломки за последние полгода.

Видео Алексея Навального о SuperJet от 22 февраля 2019:

22:35 Брат пострадавшего в ЧП рассказал, что происходило на борту самолета в момент пожара.

"Я успел с пообщаться с братом. Состояние у него нормальное, немного передышал угарным газом. Успел взять документы, все вещи сгорели… Начали сажать их уже в аэропорту, он говорит, что понял, что шасси сломалось. Он видел, как двигатель горел, все сплавилось. Кое-как успел добежать до выхода и то упал, надышался газом. Стюардессы сказали, чтобы быстрее полз, что чуть-чуть осталось до выхода", — рассказал Юрий журналистам.

22:20 В социальных сетях уже успели высказать замечания в сторону российского ТВ за игнорирование трагедии.

21:50 Следственный комитет РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также сообщается, что в ходе пожара погиб как минимум один член экипажа – бортпроводник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пожар самолета в Шереметьево спровоцировало также повреждение топливных баков.