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В России произошло новое ЧП с самолетом: первые подробности и фото

понедельник, 06 мая 2019, 16:40
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В аэропорту Норильска (Россия) произошло ЧП с Boeing-737, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщается на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края. А в сети публикуют фото инцидента.

На момент ЧП в салоне самолета находились больше 100 человек. Уточняется, что экипаж не смог удержать лайнер в пределах полосы, из-за чего он выкатился на грунт. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Добавим, что эта серия самолетов ни один раз пропадала из радаров и попадала в катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево под Москвой, по официальным данным, погиб 41 человек.

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