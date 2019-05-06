В России произошло новое ЧП с самолетом: первые подробности и фото

В аэропорту Норильска (Россия) произошло ЧП с Boeing-737, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщается на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края. А в сети публикуют фото инцидента.

На момент ЧП в салоне самолета находились больше 100 человек. Уточняется, что экипаж не смог удержать лайнер в пределах полосы, из-за чего он выкатился на грунт. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Добавим, что эта серия самолетов ни один раз пропадала из радаров и попадала в катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево под Москвой, по официальным данным, погиб 41 человек.