Хвостатый, лохматый и водоплавающий: появились фото странных "Бессмертных полков" в России

В России удивили странными акциями "Бессмертного полка", которые прокатились по всей стране в День Победы, 9 мая.

Фото опубликовали росСМИ.

Так, в Великом Новгороде в акции Бессмертного полка приняли участие собаки. Так, здесь акцию замыкали представители кинологического клуба "Страж" со своими питомцами. Уточняется, что собаки принимают участие в акции уже второй год подряд. Якобы таким образом россияне "отдают дань уважения собакам, внесшим свой вклад в Победу, ведь в годы войны собаки были связистами, санитарами, диверсантами и разведчиками".

А во Владивостоке устроили водоплавающий "бессмертный полк". Здесь участники акции провели ее в водоеме, надев водолазные костюмы.

Подробнее об этой акции и влиянии ее на Украину, читайте в материале "Апострофа": "Бессмертный полк" в Украине: каких провокаций ждать 9 мая.