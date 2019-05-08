"Бессмертный полк" в Украине: каких провокаций ждать 9 мая

После того как в России оформился культ празднования 9 мая, эта дата стала точкой концентрации напряжения внутри украинского общества. На фоне оккупации части территории Украины в этот день из года в год происходят стычки между теми, кто хочет отмечать победу над нацизмом во Второй мировой войне по российским лекалам, и теми, кто такой подход категорически не приемлет. Какие провокации возможны в этом году на 9 мая, разбирался "Апостроф".

"Маскировочный" полк

Главное детище российских информационных технологов к 9 мая – акция "Бессмертный полк". Напомним, что эта инициатива зародилась в российском Томске еще в 2012 году, и с тех пор приобрела в РФ практически статус федеральной программы. Конечно, формально, в том, чтобы пройти по улицам города с портретами родственников, принимавших участие во Второй мировой, нет ничего такого, но стоит обратить внимание, что финансируется "Бессмертный полк" за счет государственных грантов РФ, акция широко освещается во всех пропагандистских СМИ, а участие в ней принимают первые лица соседнего государства. Соответственно, проводить аналогичные активности в Украине, очевидно, не совсем корректно. Тем не менее, они проводятся, а в этом году получат еще больший размах.

Так, в прошлом, 2018 году, шествие "Бессмертного полка" анонсировалось в 13 городах Украины, а в этом году организаторы планируют провести свои акции уже в 14 населенных пунктах свободной Украины: Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Житомире, Запорожье, Николаеве, Мелитополе, Сумах, Харькове, Херсоне, Чернигове, Черновцах, Кривом Роге, и двух оккупированных городах - Донецке и Луганске. Кстати, больше всего шествий и даже праздничных концертов запланировано в Кривом Роге.

Более того, официальный сайт украинской ячейки "Бессмертного полка" сообщает, что, кроме самого шествия на 9 мая, запланирован еще ряд сомнительных активностей. Например, 7 мая украинцев привлекали к написанию так называемого "диктанта победы". Также на украинском ресурсе "Бессмертного полка" запустили собственное онлайн-радио, где круглосуточно транслируются песни на тему войны.

Фото: Униан

Интересная деталь: формально, в украинских городах на 9 мая будет не шествие "Бессмертного полка" - эти акции маскируют под другими брендами. Например, в Киеве акция пройдет под названием "Никто не забыт. Ничто не забыто", в Запорожье - "Марш наследников Победы", а в Днепре состоится "Марш мира", на который, кстати, уже успел позвать горожан нардеп Александр Вилкул. Да и сам председатель общественной организации "Бессмертный полк Украины" Юрий Деркач вовремя открестился от ответственности, мол, никаких шествий организовывать никто и не собирался, просто люди в городах традиционно отпразднуют 9 мая по своей инициативе. Но по итогу получится, как и в прошлом году: российские телеканалы расскажут об акциях "Бессмертного полка" в Украине, но формально таких акций как бы и не будет.

Опасные города

Тем не менее, чем ближе к 9 мая, тем ситуация накаляется все больше. Так, лидер фракции "радикалов" в парламенте Олег Ляшко выступил с инициативой организовать на Софийской площади в столице в этот день шествие с портретами погибших воинов на Донбассе. Глава МИД Павел Климкин предложил выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. А лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский предлагает еще более оригинальную реакцию на акции "Бессмертного полка".

"Распечатай портреты воинов 14-й гренадерской дивизии или других украинских освободительных формирований и выйди с ними вместо путинского "бессмертного" полка", - написал Корчинский на своей страничке в соцсетях.

Не остались в стороне и правые силы.

"Скорее всего, мы будем собираться там, где собирается этот "Бессмертный полк": на станции метро "Арсенальная", - рассказал "Апострофу" о планах в столице лидер движения ОУН Николай Коханивский. - Если будут "колорадские" ленты, то мы, конечно, будем их забирать, срывать. Мы не можем им запретить ходить, хотя очень хотим, но, по крайней мере, они не будут показывать советскую символику и "колорадские" ленты, которые являются символом страны-агрессора".

"Силами наших активистов мы собираемся контролировать общественный порядок и, конечно, соблюдение законов Украины, чтобы не допустить провокаций", - добавили "Апострофу" в запорожской ячейке "Национального корпуса".

Такое повышенное внимание правых к шествиям на 9 мая заставляет усиленно работать и полицию. По данным Нацполиции, на 9 мая по всей территории Украины заявлено 1200 массовых акций, на которые придет около 600 тысяч человек, соответственно, обеспечивать правопорядок будет 16 тысяч правоохранителей.

Фото: Униан

По словам спикера Нацполиции Ярослава Тракало, в этот день правоохранители будут выполнять две основные задачи: предупреждать провокации и следить за тем, чтобы на массовых акция не было запрещенной символики. Ведь, несмотря на то, что закон "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов" был принят еще в 2015 году, украинцы все равно, из года в год, пытаются пронести на майские шествия нелегальные символы. Не останавливает даже перспектива штрафа в 5 тысяч гривен.

"Например, в 2018 году за использование "георгиевской" ленты мы привлекли к административной ответственности 20 человек, и за распространение коммунистической или нацистской символики открыто 9 уголовных производств, - пояснил "Апострофу" Ярослав Тракало. - Но в запрете есть исключения, которые касаются государственных наград и юбилейных медалей, связанных с событиями Второй мировой".

Однако, несмотря на усиленные меры безопасности, по словам экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, есть все же ряд городов, в которых на 9 мая сохраняется повышенный риск провокаций.

"Это Киев, Одесса, Львов и, возможно, еще Харьков. В восточных регионах, думаю, будет относительно спокойно, потому как политическая палитра там более однородная, и больших столкновений там ожидать не приходится. А вот там, где большая концентрация политических сил с разными взглядами и оценками событий, там возможно напряжение, - пояснил "Апострофу" Маломуж. - Но сейчас не будет таких масштабных мероприятий, которые бы объединяли десятки тысяч людей в городах и регионах, поэтому полиция будет полностью контролировать ситуацию. Локальных столкновений исключить нельзя, но глобальных стычек полиция и Нацгвардия смогут не допустить".