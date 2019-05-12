​Путин-школьник: в сети появилось видео с виноватым лидером Кремля

В сети появилось видео встречи российского президента Владимира Путина и его учительницы.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Точно? Не врешь? Ну я рада!": Путин и школьная учительница Вера Гуревич", - написал Смирнов.

На видео видно, как пожилая учительница подошла к российскому лидеру и похлопав по плечу с укором спросила: "Точно не врешь?", на что Путин с виноватым лицом ей сказал: "Нет".

Под видео появись саркастические комментарии пользователей сети.

"Со школьной скамьи значит врал?", "Да врёт. И потом это не Путин", "врёт канеш, но грамотно)", "Врёт постоянно", "даже она в курсе, что он постоянно врет..", "Она научила его науке быть ху*лом, или он сам?", - в таком духе пишут комментаторы.

«Точно? Не врешь? Ну я рада!»: Путин и школьная учительница Вера Гуревич pic.twitter.com/9VnDRuCEuM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", сеть взорвало новое фото Путина с мальчиком, "владеющим языком".