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​Путин-школьник: в сети появилось видео с виноватым лидером Кремля

воскресенье, 12 мая 2019, 21:49
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В сети появилось видео встречи российского президента Владимира Путина и его учительницы.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Точно? Не врешь? Ну я рада!": Путин и школьная учительница Вера Гуревич", - написал Смирнов.

На видео видно, как пожилая учительница подошла к российскому лидеру и похлопав по плечу с укором спросила: "Точно не врешь?", на что Путин с виноватым лицом ей сказал: "Нет".

Под видео появись саркастические комментарии пользователей сети.

"Со школьной скамьи значит врал?", "Да врёт. И потом это не Путин", "врёт канеш, но грамотно)", "Врёт постоянно", "даже она в курсе, что он постоянно врет..", "Она научила его науке быть ху*лом, или он сам?", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", сеть взорвало новое фото Путина с мальчиком, "владеющим языком".

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