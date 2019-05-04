Инаугурацию Зеленского может посетить западный топ-чиновник: названа фамилия

На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев приедут гости очень высокого уровня из США.
Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.
В частности, собеседник издания сообщил, что присягу посетит глава Государственного департамента США Майк Помпео. Если инаугурация состоится в конце мая, то визит более вероятен, если раньше - он может не состояться.
Как известно, сам Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.
Напомним, что встречу с Зеленским в Верховной Раде решили проигнорировать руководители фракций большинства.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский ответил на предложение российского президента Владимира Путина выдавать паспорта РФ гражданам оккупированных территорий Донбасса.