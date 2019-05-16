Боевики ЛНР осквернили украинские флаги на акции протеста в России: фото

В среду, 15 мая, в Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку украинских узников Кремля, число которых уже перевалило за 70.

Об этом сообщают росСМИ, публикуя фото акции.

Как сообщил блогер под ником Necro Mancer, во время акций боевики так называемой ЛНР попытались разогнать активистов, которые осквернили украинский флаг, потоптавшись ногами по нему.

Вскоре боевиков задержали.

Напомним, что в России в последние годы постоянно проводятся акции в поддержку жертв путинского режима в России.

Так, как сообщал "Апостроф", ранее в Москве прошла акция в поддержку узника Кремля Олега Сенцова. Отмечается, что акция проходила рядом с нулевым километром и Государственным историческим музеем. Задержанных отвезли в отделение полиции "Китай-город".