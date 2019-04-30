С самолетом правительства России произошло ЧП в небе над Лаосом

Российский самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96-300, предназначенный для перевозки членов правительства РФ, администрации президента РФ и сопровождающих лиц резко утратил гидрожидкость для охлаждения одного из двигателей в небе над Лаосом.

Об этом сообщается в Telegram-канале "112".

Отмечается, что у воздушного борта произошел полный отказ первой гидросистемы, однако это привело к его падению. Экипаж принял решение продолжить полет по запланированному маршруту Вьентьян (Лаос) – Москва, аэропорт Внуково (РФ).

Спустя несколько часов, несмотря на поломку, экипаж и команда были благополучно доставлены в московский аэропорт.

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в Хабаровском крае (Российская Федерация) в результате крушения самолета Як-18 погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Кроме него на борту самолета находился еще один человек, которому также не удалось выжить.