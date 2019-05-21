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Секретный "умный дом": журналисты рассказали о новой шикарной резиденции главы РПЦ

вторник, 21 мая 2019, 10:01
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У патриарха РПЦ Кирилла появится личная резиденция под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщает The Bell.

Издание сообщает, что резиденция будет находится во вскоре отреставрированном бывшем подворье служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Петербургом. Стоимость проекта — 2,8 млрд рублей (более миллиона гривен).

Контракт на такую огромную сумму предполагает исключительно реставрацию, все внутреннее убранство — мебель, сантехнику, декоративные элементы и остальное — будут закупать отдельно. Покои патриарха будут оборудованы с использованием современных дорогостоящих материалов, включая систему умный дом. Уточняется, что речь идет не о системе для управления с мобильного телефона, а об организации диспетчерского пункта для управления электроникой во всем комплексе.

Площадь реставрируемого участка, по Генплану, составляет почти 20 тыс. кв. м, площадь застройки — 5 тыс. кв. м, площадь озеленения 6,7 тыс. кв. м, также запланирован пруд площадью 25 кв. м.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник опубликовал меткую карикатуру на скандал вокруг РПЦ.

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