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Украинский художник опубликовал меткую карикатуру на скандал вокруг РПЦ

суббота, 18 мая 2019, 02:31
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В сети представили новую карикатуру, которая освещает скандал вокруг Русской православной церкви.

Автором работы выступил украинский карикатурист Андрей Петренко, который опубликовал изображение на своей странице в Twitter.

"Путинизм это есть олигархическая власть плюс религия для всей страны", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, что скандал вокруг РПЦ разгорелся в российском Екатеринбурге. Здесь власти дали добро на строительство храма в одном из городских скверов. Люди выступили против такого хода событий, так как считают, что это коммерческое строительстве и к религии никакого отношения не имеет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве представители радикального движения устроили протест у резиденции патриарха РПЦ Кирилла в связи с протестами в Екатеринбурге из-за строительства храма.

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