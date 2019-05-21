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В Сирии заявили о новых "грузах 200" у войск Путина

вторник, 21 мая 2019, 14:28
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Стало известно о гибели четверых российских военных в Сирии. И это при том, что российские силовики продолжают заверять об отсутствии потерь.

Об этом сообщил известный российский блогер и аналитик, ярый сторонник уничтожения Украины Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) на своей странице в Facebook.

"Согласно приведенным данным, среди погибших есть 4 представителя Центра по примирению сторон. То есть - российские военные. Российское минобороны на этот счет не сообщает ничего. Технически любые потери можно прикрыть законом о засекречивании, только проблема в том, что работа Центра - это не спецоперации. И засекречиванию не подлежит. Так или иначе, других данных нет. По тем, что опубликованы, четыре российских военных - новые потери российской группировки в Сирии", - написал он, ссылаясь на инфографику потерь сирийской армии и ее союзников со стороны проиранских шиитских группировок в северной Хаме.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео боевых действий с участием спецназа Путина в Сирии.

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