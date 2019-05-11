Война в Сирии: появилось видео боевых действий с участием спецназа Путина

Российские военные, несмотря на все отрицания Кремля, участвуют в войне в Сирии.

Соответствующее видео, которое подтверждает этот факт, опубликовано в YouTube.

На кадрах можно увидеть российских военных, которые поражают цель. Также на кадрах можно услышать российскую речь.

Напомним, участие России в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в войне в Сирии длится с сентября 2015 года по настоящее время.

Ранее российские СМИ сообщали, что кроме четырех погибших кадровых российских военных под Дэйр-ез-Зором понесли потери также наемники из так называемой ЧВК "Вагнера".

Подробнее о конфликте между Ираном и Россией в Сирии, читайте в материале "Апострофа": У России может появиться новый враг: чем это грозит Кремлю.