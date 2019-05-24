​На последнем звонке в России на школьников рухнул потолок: видео

В Омской области (Сибирь) во время последнего звонка в гимназии № 147 на голову одной из выпускниц рухнула штукатурка.

Видео в Twitter опубликовал пользователь Vitauskas.

"Приостановить праздник и вывести подростков со сцены никто даже и не думал. А зачем? Бабы еще нарожают!", — написал он.

На видео можно увидеть, что это ЧП не остановило праздника. Дети, которые при этом пели песню, лишь на пару секунд замолчали, а потом снова запели. Взрослые при этом вообще никак не отреагировали на происшедшее.

В гимназии №147 Омской области во время последнего звонка на голову одной из выпускниц рухнул большой кусок штукатурки. Приостановить праздник и вывести подростков со сцены никто даже и не думал. А зачем? Бабы еще нарожают! pic.twitter.com/imv9yDQEA2 — Vitauskas (@Vitauskas_A) 24 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", выпускники 11 класса школы № 74 Владивостока (РФ) устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в стенах учебного заведения по случаю его окончания. Судя по видео, толпа школьников в разных костюмах сначала весело танцевали под музыку на крыльце школы, а затем переместились в актовый зал.