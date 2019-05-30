Сказочный танцор: сети повеселило забавное видео с Путиным

Президента России Владимира Путина, которого подозревают в использовании специальной обуви для увеличения роста, заметили выполняющим странные и неестественные движения ногами.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице "Коронованный Вован‏ "

На записи можно увидеть президента России, который стоит и переступает с ноги на ногу, однако при этом заметно, как неестественно изгибаются его ноги в районе щиколотки.

"Демонстрация пынеходов из новой коллекции "Супер пынеходы и супер изгибающиеся ступни", – говорится в подписи к видео.

Демонстрация пынеходов из новой коллекции "Супер пынеходы& супер изгибающиеся ступни". pic.twitter.com/zLOa9YM28Q — Коронованный Вован (@stignic) 28 мая 2019 г.

Другие пользователи также не остались в стороне от комментирования забавного видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фото президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем.