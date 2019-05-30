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Сказочный танцор: сети повеселило забавное видео с Путиным

четверг, 30 мая 2019, 01:31
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Президента России Владимира Путина, которого подозревают в использовании специальной обуви для увеличения роста, заметили выполняющим странные и неестественные движения ногами.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице "Коронованный Вован‏ "

На записи можно увидеть президента России, который стоит и переступает с ноги на ногу, однако при этом заметно, как неестественно изгибаются его ноги в районе щиколотки.

"Демонстрация пынеходов из новой коллекции "Супер пынеходы и супер изгибающиеся ступни", – говорится в подписи к видео.

Другие пользователи также не остались в стороне от комментирования забавного видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фото президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем.

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