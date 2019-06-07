В России по липовому делу задержали и избили известного журналиста: фото и реакция соцсети

В столице России, Москве, полиция задержала корреспондента отдела расследований известного издания "Медуза" Ивана Голунова.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на адвоката Голунова, Дмитрия Джулая.

Согласно протоколу допроса, Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Еще один пакет и весы нашли при обыске в квартире Голунова.

Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК России). Сам он эти обвинения отрицает.

Голунов также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.

Полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции также отказались.

"Иван Голунов — один из самых известных журналистов-расследователей России. Вы наверняка читали его тексты на «Медузе»… Профессиональная репутация Ивана Голунова безупречна. Он дотошный, честный и беспристрастный журналист. Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем. Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", – говорится в опубликованном "Медузой" заявлении главреда и гендиректора издания, Ивана Колпакова и Галины Тимченко.

Фото, опубликованные рядом Telegram каналов, якобы из квартиры журналиста:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России мужчина с ножом, который хотел, чтобы журналисты опубликовали его статью про Иосифа Сталина, напал на работников СМИ.