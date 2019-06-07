RU  UA  EN

пятница, 7 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 июня

18:33
Военные Путина устроили "гетто" у популярного пляжа в Севастополе: опубликовано видео
18:25
Президенту подали петицию о том, чтобы активист Михайлик стал губернатором Одесской области
18:22
Украина завоевала историческую путевку в 1/2 финала чемпионата мира
18:20
Изнеможденный разводом Питт выдвинул Джоли твердый ультиматум
18:19
Эксперт пояснил попытки представителя президента в Кабмине Геруса перенести рынок электроэнергии
18:09
Под Львовом женщина попала в смертельное ЧП: названа причина
18:05
Одиозный киевский застройщик планирует пройти в Раду через "Слугу народа"
17:45
Крупные потери ВСУ на Донбассе: появились новые данные о пострадавших
17:43
В USAID призвали Украину поторопиться со введением рынка электроэнергии
17:27
Эксперт пояснил важность присоединения Кивы к партии Рабиновича
17:25
"Відродження", "Доверяй делам", "Наши", Оппоблок и "Партия мира и развития" пойдут на выборы вместе
17:14
В сети нашлись забавные фото и видео со съемок "Чернобыля" HBO в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России по липовому делу задержали и избили известного журналиста: фото и реакция соцсети

пятница, 07 июня 2019, 14:47
переглянути новину українською

В столице России, Москве, полиция задержала корреспондента отдела расследований известного издания "Медуза" Ивана Голунова.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на адвоката Голунова, Дмитрия Джулая.

Согласно протоколу допроса, Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Еще один пакет и весы нашли при обыске в квартире Голунова.

Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК России). Сам он эти обвинения отрицает.

Голунов также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.

Полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции также отказались.

"Иван Голунов — один из самых известных журналистов-расследователей России. Вы наверняка читали его тексты на «Медузе»… Профессиональная репутация Ивана Голунова безупречна. Он дотошный, честный и беспристрастный журналист. Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем. Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", – говорится в опубликованном "Медузой" заявлении главреда и гендиректора издания, Ивана Колпакова и Галины Тимченко.

Фото, опубликованные рядом Telegram каналов, якобы из квартиры журналиста:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России мужчина с ножом, который хотел, чтобы журналисты опубликовали его статью про Иосифа Сталина, напал на работников СМИ.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: