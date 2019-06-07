RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 июня

01:31
Завораживающее зрелище: на популярном курорте туристы на видео сняли двойной смерч
00:33
Определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира
00:24
NASA показало видео кометного "дождя" на Луне

7 июня

23:54
Под Сумами полицейский на авто сбил ребенка: фото
23:35
Украина разгромила Сербию в фантастическом матче отбора на Евро-2020: видеообзор
23:08
Исчезновение самолета в небе над Киевом: подробности, данные о пострадавших, фото, видео
22:52
Украина - Сербия: видео голов
22:45
На Донбассе произошел мощный взрыв: первые подробности и фото с места ЧП
22:05
Под Ровно в тройное ДТП попала маршрутка с пассажирами: данные о пострадавших, фото
21:44
Наш список вас удивит: Вакарчук сделал неожиданное заявление
21:23
Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием Tesla: фото и видео с места ЧП
20:59
В России задержали журналиста: в сети появилась мощная реакция, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России задержали журналиста: в сети появилась мощная реакция, фото

пятница, 07 июня 2019, 20:59
переглянути новину українською

В России задержали корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова, из-за чего в Москве начались одиночные пикеты под стенами МВД. Не смолчали об этом в сети и известные российские журналисты.

Об этом в Facebook сообщили друзья и коллеги журналиста.

Известно, что Голунова задержали в четверг, 6 июня в 14:30 неподалеку от метро "Цветной бульвар". По словам его адвоката, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.

В "Медузе" заявили, что Голунов успел рассказать друзьям, что наркотики ему подбросили, а при задержании и в отделении полиции журналиста били. Сами правоохранители сообщили о задержании ночью, спустя 14 часов.

Коллеги журналиста считают, что его специально преследуют из-за серии разоблачительных материалов по незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

На задержание Голунова тут же отреагировали множество известных российских журналистов и блогеров, среди которых Ксения Собчак, Юрий Дудь, Тина Канделаки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России по липовому делу задержали и избили известного журналиста.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: