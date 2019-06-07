В России задержали журналиста: в сети появилась мощная реакция, фото

В России задержали корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова, из-за чего в Москве начались одиночные пикеты под стенами МВД. Не смолчали об этом в сети и известные российские журналисты.

Об этом в Facebook сообщили друзья и коллеги журналиста.

Известно, что Голунова задержали в четверг, 6 июня в 14:30 неподалеку от метро "Цветной бульвар". По словам его адвоката, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.

В "Медузе" заявили, что Голунов успел рассказать друзьям, что наркотики ему подбросили, а при задержании и в отделении полиции журналиста били. Сами правоохранители сообщили о задержании ночью, спустя 14 часов.

Коллеги журналиста считают, что его специально преследуют из-за серии разоблачительных материалов по незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

На задержание Голунова тут же отреагировали множество известных российских журналистов и блогеров, среди которых Ксения Собчак, Юрий Дудь, Тина Канделаки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России по липовому делу задержали и избили известного журналиста.