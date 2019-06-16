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Рожай уродов: россиян шокировали фото скандальной рекламы на Кубани

воскресенье, 16 июня 2019, 01:31
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В России для жителей Краснодарского края создали медицинский сайт, на котором обнаружилась довольно специфическая социальная реклама.

Об этом сообщает издание "Кубанские новости".

В частности, на баннерах размещены призывы к тому, что нужно делать, чтобы быть здоровым, рекомендации по вакцинации, а также посещению врачей.

Так, надписи на баннерах гласят: "Кури, бухай, рожай уродов", "И большим мальчикам надо делать прививки", причем надпись сопровождает фото медсестры в костюме "для взрослых".

Кроме того, на баннерах размещены также призывы против абортов.

На баннерах указаны номер телефон "горячей линии" краевого минздрава, а также телефон доверия Центра охраны здоровья семьи. В краевом министерстве здравоохранения сообщили, что не имеют отношения к этой социальной рекламе.

Отмечается, что к вечеру 14 июня баннеры с сайта уже исчезли.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России правоохранители разыскивают автора граффити, который написал оскорбление президента РФ Владимира Путина.

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