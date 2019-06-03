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В России объявили "охоту" на автора "абсолютного оскорбления" Путина: фото

понедельник, 03 июня 2019, 01:22
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В России правоохранители разыскивают автора граффити, который написал оскорбление президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает агентство "Чита.ру".

Надпись на асфальте заметили 31 мая в городе Чита Забайкальского края. По данным агентства, в фамилию главы государства, выведенную на асфальте черной краской, добавлен символ #. С ней соседствует слово, обычно характеризующее человека, осужденного по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".

В связи с таким нарушением, за которое в России грозит наказание в виде штрафа или тюремного срока, полиция начала розыск злоумышленника.

"Поступило заявление о нанесении надписи. Оно было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые оставили надпись", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 16 апреля 2019 года в России утвердили в третьем, окончательном чтении так называемый закон о "надежной работе Рунета".

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