Наркоман и его народ: появились яркие карикатуры на общение Путина с россиянами

Накануне проведения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного многочасового марафона общения с россиянами украинский художник Андрей Петренко опубликовал меткую карикатуру на это событие.

Рисунок он разместил на своей странице в Twitter.

Также в сети появилась карикатура с Путиным, севшим на "наркотик" общения с народом.

Напомним, 20 июня, Путин будет отвечать на вопросы российских граждан в традиционном формате "Прямой линии". Российские СМИ пишут, что количество вопросов уже перевалило за миллион.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в соцсетях обратили внимание на то, что ведущие "Прямой линии" выбрали наряды в цветах флага Украины, и высмеяли сравнение Путиным России с Арктикой. Также год назад подняли на смех заявление Путина о миссии на Венеру.