RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 июня

23:45
В Киеве парень устроил кровавую расправу над мамой и отчимом: фото и видео
23:11
Наркоман и его народ: появились яркие карикатуры на общение Путина с россиянами
22:37
В Киеве ограбили важного дипломата
22:18
Появились страшные подробности о пропавшей под Одессой 11-летней девочке
21:56
Торговая блокада и хлебное перемирие: названы итоги переговоров в Минске по Донбассу
21:21
Смерть известного нардепа в Киеве: всплыли скандальные подробности
21:07
Есть идея: Зеленский рассказал о своем видении будущего здания АПУ
20:47
Гасили из пулеметов и гранатометов: стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе
20:25
Соцсети обсуждают новый поворот церковного скандала в Украине
19:57
Саакашвили подколол Зеленского с его "купанием" в фонтане: опубликовано видео
19:50
Пирог с клубникой, вишней или яблоком: простой пошаговый рецепт воздушного десерта
19:32
Формированием команды Зеленского в Харькове занимается бывший помощник Пшонки - СМИ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наркоман и его народ: появились яркие карикатуры на общение Путина с россиянами

среда, 19 июня 2019, 23:11
переглянути новину українською

Накануне проведения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного многочасового марафона общения с россиянами украинский художник Андрей Петренко опубликовал меткую карикатуру на это событие.

Рисунок он разместил на своей странице в Twitter.

Также в сети появилась карикатура с Путиным, севшим на "наркотик" общения с народом.

Напомним, 20 июня, Путин будет отвечать на вопросы российских граждан в традиционном формате "Прямой линии". Российские СМИ пишут, что количество вопросов уже перевалило за миллион.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в соцсетях обратили внимание на то, что ведущие "Прямой линии" выбрали наряды в цветах флага Украины, и высмеяли сравнение Путиным России с Арктикой. Также год назад подняли на смех заявление Путина о миссии на Венеру.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: