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Кровавые протесты в Грузии: чего добивается Россия

пятница, 21 июня 2019, 18:41
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Последние события в Грузии спровоцированы в основном неприятием в Кремле факта сближения страны с НАТО.

Об этом сообщил в интервью изданию "Апостроф" писатель Олег Панфилов.

Он отметил, что открытого акта российской агрессии против Грузии ожидать не стоит, поскольку у страны есть действующие гарантии безопасности Вашингтона.

"Есть договоры с США и есть хартии еще 10-летней давности. Там говорится, что любая попытка нападения на Грузию будет расценена как нападение на США. У них единственный шанс – укрепить пророссийскую власть здесь, что уже становится проблематично", - сообщил Панфилов.

По словам писателя, на ближайшем саммите альянса должны были быть приняты несколько решений по вопросу евроатлантической интеграции Грузии.

"Россия очень бы не хотела, чтобы Грузия продвигалась к интеграции с НАТО. В связи с этими событиями будет политическая напряженность в стране… Косвенно Россия довольна тем, что произошло. Тем более, что это произошло в совершенно в русском стиле – людей надо убивать по любому поводу. Что касается остального – это теперь зависит от населения Грузии. Если оно будет молчать, что вряд ли возможно, Москва останется в выигрыше. Потому что нынешняя пророссийская власть воспользуется ситуацией и откажется от ситуации с НАТО и Евросоюзом", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", жители городов Грузии вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте страны. После этого оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму парламента. Произошли масштабные стычки с полицией, пострадали несколько сотен человек.

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