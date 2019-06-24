В Казахстане взорвался склад с боеприпасами: фото и видео с самолета

В понедельник, 24 июня, в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части прогремел мощный взрыв.

Об этом заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Нурсултан Нурахметов, пишет "Казинформ".

Так, сообщение о взрыве в складском помещении на территории воинской части города Арысь, после которого началось возгорание, поступило на пульт противопожарной службы в 09:20 (06:20 по киевскому времени).

Отмечается, что на месте инцидента работают 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники Департамента по ЧС Туркестанской области. О пострадавших данных пока нет.

В настоящее время в воинскую часть направлена специально созданная комиссия, начаты мероприятия по ликвидации и минимизации последствий взрыва и пожара.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Дзержинске Нижегородской области России произошел взрыв на военном заводе "Кристалл", который занимается производством взрывчатки.