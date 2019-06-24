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В России подло отомстили Грузии за протесты

понедельник, 24 июня 2019, 13:14
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Россия изощренно отомстила Грузии из-за антироссийской акции 20 июня, ужесточив проверки качества винной продукции.

Об этом сообщает Медуза.

Так, начиная с 2014-го по 2018 год, по данным Роспотребнадзора, в 2,9 раза — до 203 тысяч литров — выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской винной продукции.

Отмечается, что по данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что власти Грузии выполнят одно из главных требований протестующих.

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