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​Когда Pornhub не было: сеть повеселило шедевральное фото с Путиным

вторник, 25 июня 2019, 04:20
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В сети смеются над забавным фото с российским президентом Владимиром Путиным и козой.

Об этом написал в Twitter блогер Фашик Донецкий.

"Цап и кацап. Автор шедевра неизвестен", - подписал он фото.

Под фото появились смешные комментарии пользователей.

""Может то х**ло еще и зоофил?", - занервничало животное...", "Животинка в ох*енении. Она что-то поняла", "Так ху*ло зарабатывало первый капитал, когда pornhub еще не существовал", "И ведь не сразу угадаешь, где президент России", "Та. Побелел, рога выросли, а в остальном похож", "Мальчики больше не дают в пупки целовать?", - пишут комментаторы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео встречи российского президента Владимира Путина и его учительницы.

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