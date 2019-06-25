В России вспыхнул мощный пожар: сеть взбудоражили фото и видео

В воскресенье, 24 июня, в центре Ростова (Российская Федерация) вспыхнул мощный пожар на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Ростовской области.

Так, горели торговые павильоны в переулке Семашко в районе Центрального рынка. Тушили пожар 53 человека на 14 спецмашинах.

Отмечается, что в результате инцидента сгорели шесть павильонов.

На данное событие бурно отреагировали в сети.

"Лица у ростовчан какие-то не радостные. Вы же любите пожары. Вам же нравилось, когда горела Украина от "Градов", утюживших ее из Ростовской области. Так что же теперь случилось?" - написал на своей странице в Twitter пользователь под ником Vitauskas.

На Центральном рынке Ростова, тем временем, случился прорыв с огоньком. Сгорели 6 магазинов.

А вот лица у ростовчан какие-то не радостные. Вы же любите пожары. Вам же нравилось когда горела Украина от "Градов", утюживших её с Ростовской области. Так что же теперь случилось? pic.twitter.com/l0pTzJCBYk — Vitauskas (@Vitauskas__A) 2019年6月24日

"Гори-гори ясно", "Расплата настала", "От кармы не убежишь", - пишут о пожаре в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России (Курганская область) произошел масштабный смертельный пожар, охвативший близлежащие населенные пункты, в результате чего погибла 87-летняя женщина и пострадали более 10 человек.