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В России вспыхнул мощный пожар: сеть взбудоражили фото и видео

вторник, 25 июня 2019, 00:15
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В воскресенье, 24 июня, в центре Ростова (Российская Федерация) вспыхнул мощный пожар на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Ростовской области.

Так, горели торговые павильоны в переулке Семашко в районе Центрального рынка. Тушили пожар 53 человека на 14 спецмашинах.

Отмечается, что в результате инцидента сгорели шесть павильонов.

На данное событие бурно отреагировали в сети.

"Лица у ростовчан какие-то не радостные. Вы же любите пожары. Вам же нравилось, когда горела Украина от "Градов", утюживших ее из Ростовской области. Так что же теперь случилось?" - написал на своей странице в Twitter пользователь под ником Vitauskas.

"Гори-гори ясно", "Расплата настала", "От кармы не убежишь", - пишут о пожаре в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России (Курганская область) произошел масштабный смертельный пожар, охвативший близлежащие населенные пункты, в результате чего погибла 87-летняя женщина и пострадали более 10 человек.

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