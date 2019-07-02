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В России 14 моряков погибли на атомной подводной станции: все подробности ЧП

вторник, 02 июля 2019, 17:30
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В понедельник, 1 июля, произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России, в результате чего погибли 14 моряков.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения. Известно, что пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ РФ во время биометрических измерений.

В Минобороны отметили, что сейчас очаг возгорания ликвидирован, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

По данным СМИ, речь идет об атомной подводной станции "Лошарик", которая была разработана в 1980-х годах.

Вместе с тем издание "Открытые медиа" со ссылкой на свои источники сообщает, что пожар произошел не на спускаемом аппарате, а на самой атомной подлодке. Предположительно, речь идет об атомной подводной лодке БС-64 "Подмосковье".

СМИ также сообщают, что непосредственно во время пожара погиб лишь один офицер. Остальные скончались уже по дороге в госпиталь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками. Инцидент случился в Курске в среду, 27 февраля. Там два БТР "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей части, парализовав дорожное движение улицей.

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